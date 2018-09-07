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Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
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Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом 

Motor.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Motor.ru
В семействе кроссовера BMW X5 нового поколения появился подключаемый гибрид — модификация xDrive45e iPerformance. Такие машины, оснащенные рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем, совмещенным с электроприводом eDrive последнего поколения, способны проезжать на электротяге до 80 километров.
В состав гибридной силовой установки BMW X5 xDrive45e iPerformance входит трехлитровая «шестерка» мощностью 286 лошадиных сил, 82-киловаттный электромотор (112 сил), литий-ионная батарея и силовая электроника с блоком интеллектуального управления электроэнергией. Суммарная отдача — 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента.
С места до «сотни» гибридный X5 разгоняется за 5,6 секунды. Максимальная скорость при движении на электротяге составляет 140 километров в час, используя ДВС — 235 километров в час. Заявленный расход топлива в комбинированном цикле — 2,1 литра на 100 километров пробега.
В список стандартного оснащения X5 xDrive45e iPerformance входит пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. За доплату кроссовер можно укомплектовать полноуправляемым шасси Integral Active Steering, поворачивающим задние колеса для улучшения маневренности и устойчивости на высоких скоростях.
Вывод модификации xDrive45e iPerformance на рынок запланирован на 2019 год.
На российском рынке новый BMW X5 предлагается с бензиновыми двигателями объемом 3,0 и 4,4 литра мощностью 340 и 462 лошадиные силы соответственно. Помимо этого, доступны трехлитровые дизельные агрегаты, отдача которых составляет 249 и 400 сил. Цены на X5 начинают с отметки 4 590 000 рублей.
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