В Украине скоро появится новый бюджетный электромобиль

В Украину скоро привезут новый электромобиль китайского производства JAC, который разрабатывался совместно с компанией Volkswagen . Модель iEV7S имеет запас хода до 300 км и стоит приблизительно 25 000 долларов, передает Автоцентр.

Электрическое авто JAC iEV7S представляет собой модернизированную модель iEV6S, выпущенную на китайский рынок еще в 2016 году. Обновленная версия оснащена электромотором мощностью 116 л.с. (270 Нм) и аккумулятором на 39 кВт/ч. Запас хода составляет 300 км по циклу NEDC, а при экономическом движении (до 60 км/ч) машина может проехать около 350 км. Но это паспортные данные. В реальности при обычном вождении стоит рассчитывать не боле чем на 250 км.

Заявленная максимальная скорость составляет 130 км/ч. До первой сотни автомобиль разгоняется за 11 секунд. На подзарядку машины уходит около 7 часов от обычной электросети и около часа, чтобы подзарядиться до 80% от мощной розетки. В базовое оснащение входят подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система с 8,0-дюймовым сенсорным экраном и кондиционер. Три таких электромобиля должны завести в Украину уже в ноябре.