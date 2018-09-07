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Рейтинг пикапов дальневосточного авторынка
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Рейтинг пикапов дальневосточного авторынка 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Рейтинг пикапов дальневосточного авторынка С начала этого года и по июль включительно покупатели на рынке Дальнего Востока приобрели 380 новых пикапов, о чем известно из исследования «Автостат Инфо». Объем реализации таких машин вырос здесь на 38,7% в сравнении с прошлогодним результатом продаж — 274 ед.
За эти семь месяцев на дальневосточном авторынке было реализовано 269 пикапов-иномарок (+32%), а также 111 пикапов российских брендов (+58,6%).
По статистике «Автостат Инфо», самым популярным пикапом у покупателей на рынке Дальневосточного ФО стал в отчетный период Toyota Hilux. Всего здесь было продано 155 таких машин, на 16,5% больше, чем годом ранее. За январь-июль на местном авторынке модель UAZ Pickup разошлась в количестве 108 ед. (+61%) и стала второй в рейтинге среди пикапов. Третье место досталось Mitsubishi L200, продажи которого выросли на 54,5% за эти семь месяцев и составили 85 ед.
Помимо этого, как сообщают в «Автостат Инфо», с января по июль 2018 года на рынке пикапов на Дальнем Востоке было продано 6 машин FIAT Fullback (годом ранее —1 ед.), а также 6 пикапов Volkswagen Amarok (-14%), пять пикапов Toyota Tundra (+67%) и четыре пикапа Toyota Tacoma.
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