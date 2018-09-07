Рейтинг пикапов дальневосточного авторынка

Рейтинг пикапов дальневосточного авторынка С начала этого года и по июль включительно покупатели на рынке Дальнего Востока приобрели 380 новых пикапов, о чем известно из исследования «Автостат Инфо». Объем реализации таких машин вырос здесь на 38,7% в сравнении с прошлогодним результатом продаж — 274 ед.

За эти семь месяцев на дальневосточном авторынке было реализовано 269 пикапов-иномарок (+32%), а также 111 пикапов российских брендов (+58,6%).