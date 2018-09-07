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Кроссовер поправит дела Genesis на рынке: фото SUV в «родном» кузове
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Кроссовер поправит дела Genesis на рынке: фото SUV в «родном» кузове 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Первый вседорожник принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда может поступить в продажу уже в следующем году. Марка Genesis была создана Хёндэ в 2015-м, на данный момент в ее линейке три седана: G70, G80 и G90. В прошлом году бренд представил предвестника своего первого кроссовера — концепт GV80. В начале 2018-го в Сеть выложили снимки с тестов SUV, однако тогда папарацци поймали лишь «мул», на котором испытывалась «начинка» будущей серийной модели: в качестве «оболочки» корейцы использовали Hyundai Santa Fe предыдущего поколения. Теперь же в блоге Naver появилось фото кроссовера предположительно в «родном» теле.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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