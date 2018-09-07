Старую раллийную «Ниву» продали в Лондоне по десятикратно заниженной цене

В первых числах сентября в Лондоне состоялся автомобильный аукцион, на который, среди прочего, выставили внедорожник Lada Niva 1979 года выпуска, принимавший участие в ралли-рейде Париж — Дакар.

В результате торгов советский автомобиль нашёл нового владельца, но его цена оказалась намного ниже ожидаемой. Судя по каталогу аукциона, раллийную «Ниву» планировали продать за 50 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 4,4 млн рублей. А в итоге за машину заплатили лишь 4600 фунтов стерлингов — 400 тысяч рублей по текущему курсу.

Этот автомобиль участвовал в ралли-рейде «Париж — Дакар» 1981 года под управлением французского гонщика Франсуа Жансона. Участие «Нивы» в гонках тех лет не было редкостью. Ещё на первый «Дакар» 1979 года приехали несколько спортсменов на советских внедорожниках, а в ралли-рейде 1981 года стартовали уже тринадцать «Нив». Машина Жансона под номером 167 не добралась до финиша, зато другой французский гонщик, Жан-Клод Бривуан, привёл свою «Ниву» на третье место итогового протокола ралли.

"Дакаровский" внедорожник отличается от стандартного автомобиля увеличенным бензобаком, дополнительной защитой днища и усиленной подвеской. Кроме того на машину поставлены пластиковые крыша, капот и двери — ради снижения массы.

Судя по фотографиям, проданная на аукционе «Нива» находится не в самом лучшем состоянии, но зато в оригинальном виде — сохранились даже рекламные наклейки 1981 года. До 2009 года машиной владел тот самый гонщик Франсуа Жансон, после чего он продал автомобиль частному коллекционеру.