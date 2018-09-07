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Volvo представила в РФ свой самые мощные и роскошные XC90
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Volvo представила в РФ свой самые мощные и роскошные XC90 

Автовести 33 минуты назад
Фото: Автовести
Компания Volvo в рамках специального мероприятия представила в России новую модификацию XC90 T8 Twin Engine, которая с середины лета была доступна в режиме предзаказов. Стоимость гибрида начинается с 5 469 000 рублей за базовое исполнение Momentum. Версия Inscription оценена в 5 779 000 рублей, а R-Design стоит как минимум 6 010 000 рублей.
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Роскошная версия XC90 Excellence оказалась еще дороже — от 8 510 000 рублей без учета опций. Интерьер здесь предполагает дорогую отделку кожей Nappa и деревом высококачественных сортов, а запас пространства для ног для задних пассажиров составляет 989 мм. Индивидуальные задние кресла оснащены электроприводом спинок, функцией массажа и вентиляцией. К услугам пассажиров здесь выдвижной сенсорный экран, складные столики, охлаждаемый мини-бар с отделением для бутылки и бокалов, подстаканники с подогревом и охлаждением. Хрустальные бокалы — ручной работы от шведской компании Orrefors.
Багажное отделение у Volvo XC90 Excellence изолировано от пассажирского салона с помощью специальной перегородки, которая создает закрытый объем для премиальной «музыки» Bowers&Wilkins с 20 динамиками по периметру салона.
По технической части XC90 T8 Twin Engine и его модификация Excellence идентичны: гибридная силовая установка суммарной мощностью 407 л.с. состоит из бензиновой «четверки» семейства Drive-E мощностью 320 л.с. и электродвигателя, развивающего 87 л.с. До 100 км/ч такой вседорожник ускоряется меньше, чем за 6 секунд, при этом средний расход топлива XC90 T8, как заявляет производитель, составляет всего 2,5 л на 100 км.
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