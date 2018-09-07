Ещё
Рост российского авторынка в августе составил 11%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рост российского авторынка в августе составил 11% 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе выросли на 11% и составили 147 388 автомобилей. Всего за восемь месяцев 2018 года рост рынка составил 16,2% до 1 миллиона 140 тысяч единиц, сообщает Autostat.ru.
Отмечается, что в августе тренд роста продаж подогрелся падением рубля, и до конца года также ожидается рост продаж, так как с 2019 года вступит в силу повышение НДС с 18% до 20%. Таким образом, к концу 2018 года общий рост авторынка должен составить более 10%.
Лидерство на российском авторынке новых автомобилей продолжает удерживать отечественный производитель LADA. В прошедшем августе марка прибавила 9% по сравнению с августом 2017-го. Всего было реализовано 28 683 автомобиля.
На втором месте идет KIA, нарастившая продажи на 25% до 18 857 автомобилей, тройку лидеров замыкает еще одна корейская марка Hyundai (4% роста до 13 993 автомобилей).
Далее следуют Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda, ГАЗ и Ford. Причем у Ford зафиксирован спад продаж в 4%, а ГАЗ остался на уровне годичной давности.
LiveCars.Ru: последние новости
Названы самые популярные модели иномарок авторынка России Фотогалерея: Хэтчбек и универсал Kia Ceed Фотогалерея: «Вседорожный» седан Renault Logan Stepway
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели3
Названы самые популярные в России иномарки
Zotye назвала цены на кросс-купе для России
У Ravon все плохо
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Видео
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение