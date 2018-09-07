Рост российского авторынка в августе составил 11%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе выросли на 11% и составили 147 388 автомобилей. Всего за восемь месяцев 2018 года рост рынка составил 16,2% до 1 миллиона 140 тысяч единиц, сообщает Autostat.ru.

Отмечается, что в августе тренд роста продаж подогрелся падением рубля, и до конца года также ожидается рост продаж, так как с 2019 года вступит в силу повышение НДС с 18% до 20%. Таким образом, к концу 2018 года общий рост авторынка должен составить более 10%.

Лидерство на российском авторынке новых автомобилей продолжает удерживать отечественный производитель LADA . В прошедшем августе марка прибавила 9% по сравнению с августом 2017-го. Всего было реализовано 28 683 автомобиля.

На втором месте идет KIA , нарастившая продажи на 25% до 18 857 автомобилей, тройку лидеров замыкает еще одна корейская марка Hyundai (4% роста до 13 993 автомобилей).