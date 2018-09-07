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Электрифицированный 2019 BMW X5 xDrive45e сочетает мощность с эффективностью
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Электрифицированный 2019 BMW X5 xDrive45e сочетает мощность с эффективностью 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
В начале июня BMW представила X5 следующего поколения, разработанный как преемник старого xDrive40e. Новая гибридная версия получила название xDrive45e, в котором отображены улучшения по сравнению с предшественником, в частности новой гибридной трансмиссией, разработанной с нуля.
В основе электрифицированного X5 вошел 6-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 3,0 литра, развивающий 282 лошадиных силы, работающих вместе с электрической установкой мощностью 110 л.с. (82 кВт). Благодаря мощности двух комбинированных новый xDrive45e предлагает общую мощность 389 л.с, тогда как предыдущий силовой агрегат выдавал в общей сложности 308 л.с. (230 кВт) и 450 Нм.
К числу приятных новостей, нужно отнести и увеличившийся запас хода гибридного BMW X5 xDrive45e, который увеличился до 80 километров.
Разгон до 100 км/ч кроссоверу удается произвести за 5,6 секунд а максимальная скорость поднялась до 120 км/ч в электрическом виде и до 140 км/ч при использовании бензинового двигателя.
Уже в базовой версии электрический кросс оснащен двухосевой пневмоподвеской и электронным управлением, а более дорогие версии получили полный привод.
Единственным недостатком этой версии является объем груза — багажник уменьшился на 150 литров по сравнению с моделью с традиционным питанием. На данный момент объем багажного отделения способен вместить 500 литров груза и 1716 литров, при сложенных сидениях второго ряда.
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