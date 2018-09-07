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MINI представляет специальный выпуск Oxford Edition
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MINI представляет специальный выпуск Oxford Edition 

Auto.Today 18 минут назад
Фото: Auto.Today
Несмотря на относительно небольшую стоимость, новый MINI поставляется с дополнительным оборудованием в качестве стандарта. Компания еще не выпустила подробные спецификации, но подтвердила, что автомобиль имеет панорамный люк и набор 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков с серебряной или черной отделкой. Внутри есть специальные передние сидения с подогревом, 6,5-дюймовая информационно-развлекательная система MINI Connected, камера заднего вида и система дистанционной парковки.
Под капотом Oxford Edition располагается 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель TwinPower Turbo, обеспечивающий 134 лошадиных силы и 219 Нм крутящего момента. Агрегат сопряжен со стандартной шестиступенчатой автоматической коробкой передач или шестиступенчатой механикой. С последней трехдверный хэтчбек может разгоняться 0-100 километров в час за 7,4 секунды и расходовать до 7,3 литров на 100 км.
Теперь о плохих новостях. Модель доступна только для студентов колледжа, университета, выпускников, закончивших учебу в течении прошлого года и людей, обучающихся по программам после бакалаврата. Согласно MINI, модель «представляет собой огромную ценность для студентов колледжей и недавних выпускников, которые ищут веселый, стильный автомобиль, не требующих огромных затрат».
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