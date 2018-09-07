Раллийную «Ниву» продали на аукционе в 10 раз дешевле, чем предполагалось

В конце августа редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что в 1 сентября в Лондоне в рамках британского аукционного дома Sotheby’s будет продан раритетный автомобиль Lada Niva 1978 года выпуска. Изюминкой этой модели является ее участие в ралли-рейде «Париж-Дакар».

Автомобиль нашел нового владельца, правда не по той цене, по которой изначально планировалось продать этот внедорожник. Напомним, что в каталоге аукциона раллийная «Нива» значилась под ценником примерно в 50 тысяч фунтов, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 400 тысяч рублей. В итоге, один из участников торгов приобрел в свою коллекцию эту машину всего за 4 тысячи 600 фунтов или 400 тысяч рублей по актуальному курсу.

Напомним, что дакаровская версия внедорожника Lada Niva, разработанная усилиями своего владельца Франсуа Жансона (он же и управлял автомобилем в гонке), спроектирована на базе обычной «Нивы». Автомобиль отличается от стокового наличием увеличенного бензобака, дополнительной защиты днища, усиленной подвески, а также пластиковых капота, крыши и дверей в угоду снижения массы.