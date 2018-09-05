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BMW открыл предзаказы на несуществующую модель
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BMW открыл предзаказы на несуществующую модель 

CarClub 5 сентября 2018
Фото: CarClub
Жители Норвегии, страны с самой высокой популярностью электромобилей в Европе, получили возможность зарезервировать место в очереди за электрокроссовером BMW iX3. Стоит это право 15 тысяч крон (больше 120 тысяч рублей).
Что интересно, в серию машина пойдет только через два года. Ее прототип минувшей весной отпраздновал мировой дебют на Пекинском автосалоне. Так что горячую новинку придется подождать, а вот с предоплатой предлагают расстаться уже сейчас.
Ход BMW понятен. На рынок вышел электрический Jaguar I-Pace, Audi отрапортовала о старте производства модели e-tron, которую представят 17 сентября, на носу дебют аналога от концерна Daimler под индексом EQC. Баварцы оказались в отстающих и хотят деньгами привязать к себе потенциальных покупателей, дабы за оставшиеся до выхода iX3 два года они не ушли к конкурентам.
Концепт BMW iX3 оснащен силовой установкой в 272 л.с. и блоком батарей на 70 кВт*ч. На одной зарядке полноприводник проезжает до 400 километров. От 150-киловаттной станции аккумулятор полностью заряжается за полчаса.
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