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Названы самые популярные в России иномарки
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Названы самые популярные модели иномарок авторынка России 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Car and Driver
По состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается 26,5 миллионов легковых иномарок, среди которых самой распространенной моделью является мегапопулярный Ford Focus с результатом в 725,9 тысяч единиц, сообщает Autostat.ru.
Однако лидирующие позиции Focus вскоре могут пошатнуться под натиском Toyota Corola или Hyundai Solaris, которых насчитывается 704,4 и 704,2 тысячи единиц соответственно.
В пятерку лидеров также входят KIA Rio (701,8 тысяч автомобилей) и Renault Logan (654,5 тысяч единиц).
Далее следуют Chevrolet Niva (597,6 тысяч), Volkswagen Polo (430,9 тысяч), а замыкают десятку Daewoo Nexia (421,8 тысяч), Toyota Camry (409 тысяч) и Skoda Octavia (380,6 тысяч).
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