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Необычную Lada Largus засняли на дороге
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Необычную Lada Largus засняли на дороге 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Вслед за универсалом, потребляющим как бензин, так и метан, появится соответствующая модификация Lada Granta.
Пока что у АвтоВАЗа есть «метановая» Vesta CNG, а в начале следующего года палитра двухтопливных модификаций расширится — в нее вольется универсал Largus CNG. Автомобиль уже вышел на испытания на улицы Тольятти и попал в объектив камеры фотошпиона.
Экономичный Largus — творение Группы компаний АТС (Альтернативные топливные системы), ранее подготовившей Vesta CNG, которое планируется распространять через фирменную дилерскую сеть АвтоВАЗа с гарантией производителя. Прототип показали еще прошлой осенью — то был обычный с виду Largus, оснащенный баллоном в багажнике, который частично уменьшил полезный объем и исключил возможность трансформации салона для перевозки длинномеров. Выпуск наладят на мощностях АТС в технопарке «Жигулевская долина», где доукомплектовывают Vesta CNG. Интересно, что после официального рождения Largus на метане формирование экономичной палитры не закончится — сразу же после этого к сборке будет готова двухтопливная Granta.
Largus нынче на волне рыночного успеха — за минувший месяц он показал самые высокие темпы роста продаж среди всей тольяттинской продукции. Реализовано 3719 универсалов (+45,6%) и 759 фургонов (+39,8%).
Напомним, что на Московском мотор-шоу состоялась презентация рестайлинговой линейки Granta, в которую отныне включен пятидверный хэтчбек, прежде носивший имя Kalina. Автомобили отличаются X-образным оформлением передней части кузова, видоизмененной приборкой и стоят от 419,9 тыс. рублей. В начале 2019 года палитра «Грант» пополнится версией Cross SW с кузовом универсал и увеличенным дорожным просветом.
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