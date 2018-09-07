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Лодочный мотор из обычной бензопилы
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Лодочный мотор из обычной бензопилы 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Мощный лодочный мотор стоит достаточно не мало. Немногие готовы потратить серьезную сумму на хобби. Да это и не нужно: подвесной мотор можно собрать самому из простой бензопилы. Получится удобная и очень функциональная вещь.
В принципе, в качестве донора подойдет не только пила, но и электрокоса. Принцип работы примерно одинаков. До коммерческих подвесных моторов мощностью в 300 лошадиных сил такая конструкция дотянет вряд ли, но для рыбалки, или прогулки по реке, подойдет в самый раз.
Конструировать мотор лучше всего из мощных моделей. Что потребуется кроме самой пилы: редуктор с болгарки, винт, транец, струбицина для крепления, трансмиссионная масло.
Предупреждаем сразу, задача нелегкая и требует определенных навыков. Как минимум, опыт работы на токарном станке должен быть обязательно.
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