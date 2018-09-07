Лодочный мотор из обычной бензопилы

Мощный лодочный мотор стоит достаточно не мало. Немногие готовы потратить серьезную сумму на хобби. Да это и не нужно: подвесной мотор можно собрать самому из простой бензопилы. Получится удобная и очень функциональная вещь.

В принципе, в качестве донора подойдет не только пила, но и электрокоса. Принцип работы примерно одинаков. До коммерческих подвесных моторов мощностью в 300 лошадиных сил такая конструкция дотянет вряд ли, но для рыбалки, или прогулки по реке, подойдет в самый раз.

Конструировать мотор лучше всего из мощных моделей. Что потребуется кроме самой пилы: редуктор с болгарки, винт, транец, струбицина для крепления, трансмиссионная масло.

Предупреждаем сразу, задача нелегкая и требует определенных навыков. Как минимум, опыт работы на токарном станке должен быть обязательно.