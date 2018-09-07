Предстоящий Lamborghini Huracan Spyder замечен с высокотехнологичным интерьером

Lamborghini Huracan Spyder был представлен еще в 2014 году, а значит пришло время обновлений. Хотя пока мало известно об автомобиле, один из участников форумов Lamborghini Talk опубликовал несколько изображений тестового прототипа.

К сожалению, качество снимков оставляет желать лучшего, но даже с этого заметно, что Huracan Spyder имеет другой задний бампер с модифицированными вентиляционными отверстиями, диффузор и массивный спойлер. Спереди также просматриваются новый бампер и пересмотренные воздухозаборники. Что касается интерьера, предстоящий Lamborghini показывает сенсорную информационно-развлекательную систему и как минимум 23 различных переключателей, позволяющих управлять всеми необходимыми функциями, в том числе аудио и навигацией. Что касается силовой установки, то информация отсутствует. Напоминаем, нынешний Lamborghini Huracan Spyder оснащается 5,2-литровым двигателем V10, который производит 601 лошадиную силу и 560 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, обеспечивающей разгон 0-100 км/ч за 3,2 секунды и предельную скорость свыше 325 километров в час.