Бренд BMW рассекретил свой спорткроссовер X2 M35i

Немецкий автогигант BMW не стоит на месте и постоянно работает над созданием новых моделей в сегменте SUV, которые не должны оставить равнодушными почитателей бренда. На этот раз специалисты производителя занялись доработкой младшей версии BMW X2.

Эксперты отмечают, что концерн впервые за свою историю решил взяться за модернизацию четырехцилиндрового турбированного агрегата с рабочим объемом на два литра. Представители BMW совсем недавно занялись доработкой переднеприводных машин, созданных на базе UKL с поперечным расположением силовой установки.

Так, если в серийной версии двигатель B48 максимум мог сгенерировать до 258 «лошадей», то после проведенных улучшений может выжимать 306 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Помимо усовершенствования программного обеспечения, концерну пришлось потрудиться и над системами охлаждения, впуска и выпуска. В тандеме с агрегатом разработчики установили брендовую роботизированную восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. Она будет функционировать в паре с простой системой полного привода.

Представители концерна не забыли подарить своему творению брендовые «примочки». Так, младший кроссовер укомплектован системой Launch Control, помогающей увеличить время разгона до «сотни», и электронную блокировку переднего дифференциала. Благодаря такой «начинке» автомобиль способен преодолеть 100 километров в час всего за 4,9 секунды.

В качестве перемен можно назвать иные подвеску и шасси. Доработанный кроссвен получил заниженный клиренс с более жесткими пружинами и амортизаторами, а также модернизированную систему управления рулем. Переосмыслить пришлось и работу тормозов. За дополнительные деньги можно получить адаптивную подвеску с несколькими режимами езды.

Отличительную внешность новинки подчеркивают иные бампера, обновленные корпуса боковых зеркал, выхлопные наконечники большего размера, 19 и 20-дюймовые колесные диски, отлитые из легкосплавных материалов. В интерьере представители бренда установили фирменный М-руль, кресла в спортивном духе и новую отделку.

Европейские автолюбители смогут стать обладателями BMW X2 M35i в конце осени текущего года. Россиянам стоит ждать появления этой иномарки в автосалонах страны ближе к марту следующего года.