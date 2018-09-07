Европейские премьеры на Московском международном автосалоне 2018

Lexus, В 2018 году Московский международный автосалон, к сожалению, увидел больше азиатских автомобилей, чем европейских. Такие марки, как Volvo , Mercedes, BMW Audi , а также японские Toyota Nissan и другие, не стали выставляться в столице России, хотя показать им есть что.

Однако из-за отсутствия на ММАС-2018 европейских и японских автопроизводителей, автосалон не стал «китайско-корейским». Пара наиболее успешных, может быть и поэтому в том числе, компаний, всё-таки приехали в Москву, и порадовали посетителей автошоу не только уже знакомыми моделями и их новыми версиями, но и абсолютными новинками, которые стали настоящим центром притяжения как для любителей, так и для профессионалов.

Компании Volkswagen Renault , по уровню продаж, давно и прочно обосновались в шестёрке ведущих иностранных автопроизводителей, а их модели пользуются в России устойчивым и высоким спросом — об этом свидетельствуют ежемесячные отчёты Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). В том числе из-за того, что именно немцы и французы с удовольствием производят свои автомобили на территории нашей страны, ведь высокий уровень локализации снижает цену конечного продукта, а мысли о состоянии кошелька после покупки машины играют едвали не главную роль в процессе выбора.

Хотя, конечно, думают вышеупомянутые компании и о покупателях с высоким достатком. Например, новый Volkswagen Tuareg никак не назовёшь доступным автомобилем, даже с учётом того, что он стоит дешевле соплатформенного и во многом похожего Audi Q7 — 3 399 000 рублей против 3 860 000 рублей. Но так как четырёхколцевые в Москву не приехали, то всё внимание было сфокусировано именно на внедорожнике из Вольфсбурга, который в 2018 году сменил поколение, стал брутальнее, технологичнее и, дороже предшественника.

Для тех, кто предпочитает не такие большие, как «Туарег», автомобили, Volkswagen привёз в Москву кроссовер Tiguan в исполнениях Sportline и Highline, которые можно было протестировать прямо на площадке компании. Однако данные версии уже знакомы российскому покупателю, поэтому больше смотрели и щупали новый, внедорожный вариант — Tiguan Offroad, который появится в продаже только 1 октября.

Кроссовер, по определению, предполагает наличие неких внедорожных способностей. В случае с VW Tiguan Offroad они стали более выраженными, немцы сместили акценты именно в этом направлении. Например, это новый бампер, благодаря которому у «Тигуана» до 26 градусов увеличился угол въезда. Кроме этого салон новой версии получил специальную износостойкую отделку из ткани и искусственных материалов, резиновые коврики и накладки на педали и пороги. В моторную гамму VW Tiguan Offroad вошли три двигателя, но независимо от выбора привод у внедорожного кроссовера будет полным.

Был на Московском автосалоне и один из бестселлеров Volkswagen — седан Polo в специальной версии Joy, который может стать со временем, коллекционным экземпляром, ибо в покупателям будет доступно всего таких 500 автомобилей. Отличительной особенностью версии является расширенный перечень стандартного оборудования. В том числе, двухцветная окраска кузова, 15-дюймовые легкосплавные диски, тонированные задние фонари и светодиодные фары с ДХО и прочее.

Стоит упомянуть, что познакомиться с автомобилями Volkswagen на ММАС-2018 можно было с использованием высоких технологий, например, виртуальной реальности 360. И посмотреть было на что, ведь кроме Tiguan, Tuareg и Polo в Москву немцы привезли семиместный Teramont, пикап Amarok, минивэны California и Multivan.

А также фастбэк Arteon, который в будущем всё-таки сможет порадовать российских любителей стильных автомобилей, ибо, как удалось узнать нашему порталу, Volkswagen решил продавать эту модель в нашей стране. Так что те автолюбители, которые в своё время не успели приобрести себе VW Passat CC, могут стать владельцами ещё более крутого автомобиля. Правда придётся подождать до второй половины 2019 года. И подкопить деньжат — Arteon будет дороже Passat CC.

Как известно, уже в ближайшем будущем компания Volkswagen запустит в серию семейство полностью электрических моделей — это произойдёт в 2020 году. «Первенец» марки в данном направлении — хэтчбек Volkswagen I. D., который также был продемонстрирован посетителям Московского международного автосалона. Пока это ещё прототип, но до появления серийной версии осталось немного. Хотя уже сейчас известно, что внешний вид будет сохранён практически без изменений.

У второй европейской компании, о которой мы расскажем далее, серийные электромобили уже есть. Речь идёт, конечно же, о Renault и её сити-кар Twizy. Но автоэксперты, представители индустрии, работники СМИ и простые гости ММАС-2018 приехали на автосалоне вовсе не затем, чтобы любоваться компактным французским электромобильчиком. Ибо Renault «взорвала свою бомбу» в другом сегменте — купе-кроссоверов! И сделал это абсолютно новый SUV французской компании — Arkana.

Renault Arkana — это совершенно новая модель марки, новый глобальный кроссовер С-сегмента, разработанный при участии российских инженеров и дизайнеров. Новый купе-кроссовер стал первой моделью «Рено», в основе которого новое поколение платформы SUV. «Аркана» получил 55% новых элементов шасси, новую систему рулевого управления и самую длинную в сегменте колёсную базу.

Показанный в Москве Renault Arkana — это ещё шоу-кар, но уже последний шаг перед серийной версией. На данный момент известно, что новый французский купе-кроссовер получит 1,3-литровый двигатель, разработанный альянсом Renault Nissan и Mercedes, просторный салон, полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, 19-дюймовые диски, высокий дорожный просвет.

Новый Renault Arkana поступит в продажу в первой половине 2019 года. Выпускать кроссовер будут на Московском заводе Renault, благодаря чему можно ожидать не слишком высокой цены. Хотя можно предположить, что «Аркана» всяко будет дороже, например, «Дастера». Но если кросс-купе действительно окажется доступной для среднестатистического российского автолюбителей, то французы вправе расчитывать на хороший уровень продаж. А на первых порах это совсем не будет лишним, особенно с учётом того, что продавать «Аркану» начнут именно в России, а уже потом будут развозить кроссовер по миру.

Если «Аркану» ещё придётся подождать, то две других новинки от Renault можно будет приобрести уже осенью 2018 года. Это обновлённый кроссовер Sandero Stepway и вседорожный седан Logan Stepway. Именно последний стал ещё одной долгожданной новинкой от французской компании, а её появление в модельном ряду «Рено» вполне логично — популярность кросс-седанов растёт, а у ближайшего конкурента уже есть Lada Vesta Cross.

Привлекательность вседорожных версий легко объяснить — подобные модификации, хоть и не обладают всеми внедорожными возможностями кроссоверов и, тем более, истинных «проходимцев», но высокий дорожный просвет и защита кузова делают кросс-седаны более способными за городом, будь то поездка по сельским грунтовкам или выезд за город. Да и внешность таких моделей эти особенности делают более привлекательной — автомобили выглядят более крупными, а значит внушают больше уважения.

Седан Renault Logan Stepway, равно как и кроссовер Sandero Stepway, предстали на ММАС-2018 в специальной версии City, которая отличается автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic (работает в паре с 113-сильным мотором), а также полностью чёрными защитными накладками на передний и задний бамперы, чёрными глянцевыми корпусами зеркал и чёрными рейлингами (для Sandero Stepway City), новым красным цветом кузова и стильными двухцветными 16-дюймовыми дисками.

Как мы уже рассказали выше, Sandero Stepway и Logan Stepway с дорожным просветом в 195 мм, появятся в продаже осенью 2018 года, В моторную гамму вошли 1,6-литровые двигатели на 82, 102 или 113 л.с., в паре с «механикой» или «автоматом». В 2019-м году покупателям предложат ещё одно представителя вседорожного семейства — грузопассажирский Renault Dokker Stepway, который также получил все кросс-атрибуты. Для него предусмотрены бензиновый 1,6-литровый мотор на 82 силы, и 1,5-литровый 90-сильный турбодизель в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Стоит упомянуть и ещё одну модель Renault, которую показали на Московском международном автосалоне. Это автомобиль, который разительно отличается от всего, что было прдемонстрировано на автошоу, ибо это… реплика формульного болида R. S.18 — на таких в текущем чемпионате гоняют Нико Хюлкенберг и Карлос Сайнс. А на Гран-при России, который пройдёт в конце сентября, за руль такой машины сядет российский гонщик Артём Маркелов

Renault Kaptur и Renault Koleos. Посетителям ММАС-2018 французы предложили окунуться в захватывающую атмосферу «Формулы 1» — с помощью в зоны виртуальной реальности. А для гостей, которые предпочитают не кольцевые гонки, а пересечённую местность, Renault сделала реальный парк искусственных препятствий, где можно было протестировать полноприводные модели марки — Renault Duster

Была на Московском международном автосалоне ещё одна компания, которую тоже можно назвать европейской — в широком смысле. Это, конечно же, Lada, которую, не смотря на её расширяющееся присутствие «за бугром», мы всё-таки считаем своей, российской. Тольяттинцы тоже привезли на ММАС массу премьер, которые без сомнения «наведут шороху» на отечественном рынке как в самое ближайшее время, так и в обозримом будущем. Но это уже совсем другая история…