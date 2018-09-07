Jaguar Land Rover сделал современную «мультимедийку» для ретромоделей

Компания Jaguar Land Rover представила мультимедийный комплекс, предназначенный для установки в классические модели. Устройство Classic Infotainment System совместимо с отрицательным заземлением и предлагается в пяти вариантах дизайна, в том числе двух брендированных для Jaguar и двух для Land Rover.

Блок информационно-развлекательной системы оснащен сенсорным дисплеем, радиомодулем, антенной для приема цифрового радиовещания, спутниковой навигацией и Bluetooth. За качество звучания отвечает встроенный усилитель с выходной мощностью 4х45 ватт.

В навигационную систему Classic Infotainment System уже предустановлены карты Европы на 32 языках. Системный язык можно переключать между английским, немецким, французским, итальянским, испанским и русским. Комплекс поддерживает подключение до четырех устройств по Bluetooth и синхронизацию списка контактов.

Цена — 1200 фунтов стерлингов (107 тысяч рублей).

Ранее Jaguar анонсировал запуск мелкосерийного производства электрической версии классического спорткара E-Type, а также предложил владельцам оригинальных автомобилей также перевести их машины на электротягу.