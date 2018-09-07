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Nissan и Dongfeng назвали цены конкурента Hyundai Creta
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Nissan и Dongfeng назвали цены конкурента Hyundai Creta 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Речь идет о кроссовере Venucia T60, который вскоре начнут официально продавать на рынке Китая.
О технических данных автомобиля известно, что он разработан на платформе, используемой при создании Nissan Kicks и Nissan Juke. Эксперты предполагают, что и новый совместный транспорт будет во многом повторять внешний вид Nissan.
Экспертам авторынка стали доступны некоторые детали по габаритам машины с передним приводом. Ее длина приблизительно составит 4 метра 40 сантиметров, в ширину автомобиль получил в свое распоряжение 1,8 метра.
На машине будет поставлен бензиновый мотор в 1,6 литра с потенциалом на 126 лошадиных сил. Работу данного механизма будут обеспечивать механическая коробка передач на 5 ступеней или вариатор.
Теперь о ценах — в Китае базовая версия будет продаваться от 90 000 юаней, что в пересчете на российские рубли составит примерно в 10 раз больше. Премиальный же вариант кроссовера в рублевом эквиваленте стартует от 1 миллиона 200 тысяч.
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