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BMW X2 M35i: «эмки» вновь переходят на четыре «горшка»
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BMW X2 M35i: «эмки» вновь переходят на четыре «горшка» 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Первый BMW M3 имел рядный 4-цилиндровый мотор, но все последующие «эмки» имели как минимум 6 цилиндров. Впервые за последние тридцать лет специалисты BMW M GmbH разработали новую «четверку», а первым ее примерил компактный кроссовер BMW X2.
Конечно, BMW X2 M35i не полноценная «эмка», а модель из чуть более скромной и дешевой линейки M Performance, но 2,0-литровый турбомотор (заводской индекс В48) для нее доводили до ума именно специалисты BMW M GmbH. Прежде максимальная мощность этого двигателя составляла 258 л.с. (им оснащается в частности китайский седан BMW 730Li), а теперь — 306 л.с., крутящий момент вырос с 400 до 450 Нм. Характеристики, к слову, по современным меркам для двух литров далеко не экстремальные, так что не исключено, что появится еще более мощная версия этого агрегата для настоящих компактных «эмок».
В паре с доработанным мотором трудится исключительно 8-ступенчатый гидромеханический автомат, а привод — только полный xDrive. Силовой агрегат расположен под капотом поперечно, а потому основные ведущие колеса передние (мощность на задние по мере необходимости отбирает многодисковая муфта) — между ними на версии X2 M35i установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. До 100 км/ч спортивный кроссовер может разогнаться за 4,9 с.
Шасси доработано с учетом возросшей мощности: стали жестче пружины и аморизаторы, перенастроен рулевой механизм, установлены более эффективные тормоза (передние — с фиксированными скобами).
В салоне в виде опции могут быть установлены спортивные кресла с интегральными подголовниками. Снаружи X2 M35i отличается о младших модификаций чуть более агрессивными бамперами и увеличенными до 100 мм в диаметре патрубками выхлопной системы.
Цены на BMW X2 M35i пока не названы, продажи в Европе начнутся только весной следующего года. Тогда же, вероятно, новинка доберется и до России. Понятно, что это всего лишь нишевая модификация нишевой модели, и серьезно на статистику продаж она не повлияет. За первое полугодие дилеры BMW реализовали в нашей стране лишь 269 экземпляров кроссовера Х2, при том что в продажи начались только в феврале. Соплатформенный BMW X1 за тот же период нашел в России 1477 покупателей.
По материалам: www.kolesa.ru
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