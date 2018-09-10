Из Ford Mustang сделали ремейк автомобиля Warszawa M20

Warszawa M20 — это первый автомобиль, запущенный в массовое производство в Польше после Второй мировой войны. Он выпускался компанией FSO с 1951 по 1973 гг. и являлся лицензионной копией советского автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа».

Польская компания KHM Motor Poland решила создать современную интерпретацию Warszawa M20 — на базе купе Ford Mustang GT 2016 года. Специалисты полностью переработали заднюю и переднюю части кузова машины, изменили интерьер (в частности, новая модель получила измененную центральную консоль с крупным сенсорным дисплеем); старую модель немного напоминает выштамповка на бампере, но в целом сходство между автомобилями довольно условное. Warszawa M20 GT оснащен «фордовским» 5-литровым двигателем V8 мощностью 420 лошадиных сил. К слову, задние фонари модели заимствованы у Mercedes-AMG GT.

Как передает портал Motor1 со ссылкой на польское издание Autogaleria, KHM Motor Poland представила Warszawa M20 GT, заявив, что редизайн Mustang осуществлялся согласованно с Ford, при его участии. Американский производитель же опроверг данную информацию.

KHM Motor Poland планирует выпускать всего около 10 экземпляров Warszawa M20 GT в год.