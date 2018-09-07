Поляки превратили Ford Mustang в современный аналог советской «Победы»

Компания KHM Motor Poland представила современную интерпретацию автомобиля FSO Warsaw M20 образца 50-х годов — лицензионной копии советского ГАЗ-М-20 «Победа». Необычный гранд-турер построили на агрегатах Ford Mustang GT и оснастили задними фонарями от спорткара Mercedes-AMG GT.

За основу машины взят дорестайлинговый «Мустанг» 2016 года с пятилитровой атмосферной «восьмеркой» Coyote, мощность которой на Warszawa M20 GT составляет 420 лошадиных сил. От исходника гранд-турер отличается полностью измененной передней и задней частью кузова, а также новым интерьером с огромным сенсорным дисплеем, на который вынесено управление основными функциями автомобиля.

По словам представителя KHM Motor Poland, работа над Warszawa M20 GT велась последние пять лет. Часть компонентов машины позаимствована у Chevrolet Camaro, а специфические детали были заказана напрямую у европейского офиса Ford . Позднее американский производитель опроверг эту информацию и сообщил, что никогда не сотрудничал с польской фирмой.

По предварительной информации, KHM Motor Poland планирует построить только 10 автомобилей. Цена пока не сообщается.