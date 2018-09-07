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Hyundai i30 получает новый экстерьер и дизельный двигатель
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Hyundai i30 получает новый экстерьер и дизельный двигатель 

Auto.Today 23 минуты назад
Фото: Auto.Today
Прошло ровно два года с тех пор, как был представлен хэтчбек третьего поколения Hyundai i30, и теперь южнокорейский производитель решил реализовать обновленную версию.
Перед потребителями раскрывается новый передний бампер, а также расширенная цветовая палитра, включающая Stellar Blue и Olivine Grey. Внутри появляется новая информационно-развлекательная система Display Audio, дополненная восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, в то время как под капотом располагается более чистый и экономный 1,6-литровый турбодизель Smartstream, доступный в трех вариантах мощности: 96, 116 и 136 лошадиных сил. Базовая версия предлагается только с шестиступенчатой механической коробкой передач и имеет расход топлива 3,8-3,9 литров на 100 километров (по циклу NEDC). Моторы, рассчитанные на 116 и 136 л.с., тратят 3,8-4,3 и 4,1-4,4 литров на 100 км соответственно и при комплектации с семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением — 4,0-4,1 и 4,1-4,3 литров 100 км соответственно.
Все дизельные модели также получают систему последующей обработки выхлопных газов, в то время как бензиновые — фильтр твердых частиц. В результате, все агрегаты отвечают последним стандартам выбросов Euro 6d Temp.
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