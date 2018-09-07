Škoda рассекретила облик будущего автомобиля RS

Компания Škoda показала эскизы нового поколения автомобилей RS в кузове автомобиля компакт-класса. Концепт-кар в таком дизайне будет представлен на Международном автосалоне в Париже 2018.

На фото заметно, что создавая облик нового автомобиля, дизайнеры сделали упор на аэродинамичные показатели. Передняя часть кузова выглядит по спортивному агрессивно, сзади видно мощный диффузор и тщательно выверенный с точки зрения аэродинамики спойлер на крыше.

Предлагаем ознакомится с эскизом новых автомобилей Škoda RS в коротком ролике

https://youtu.be/Ehd1vtCHzIc