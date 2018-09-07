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Škoda рассекретила облик будущего автомобиля RS
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Škoda рассекретила облик будущего автомобиля RS 

Автомобильный Петербург 13 минут назад
Фото: Автомобильный Петербург
Компания Škoda показала эскизы нового поколения автомобилей RS в кузове автомобиля компакт-класса. Концепт-кар в таком дизайне будет представлен на Международном автосалоне в Париже 2018.
На фото заметно, что создавая облик нового автомобиля, дизайнеры сделали упор на аэродинамичные показатели. Передняя часть кузова выглядит по спортивному агрессивно, сзади видно мощный диффузор и тщательно выверенный с точки зрения аэродинамики спойлер на крыше.
Предлагаем ознакомится с эскизом новых автомобилей Škoda RS в коротком ролике
https://youtu.be/Ehd1vtCHzIc
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