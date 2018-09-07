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Мотоцикл BMW S1000RR 2019 — самый мощный спортбайк?
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Мотоцикл BMW S1000RR 2019 — самый мощный спортбайк? 

Motonews.ru 6 минут назад
Фото: Motonews.ru
Если вы привыкли ждать официальных релизов, тогда быстро закройте эту страницу, потому как официальная премьера мотоцикла, о котором мы вам расскажем скорее всего состоится только в октябре в рамках выставки Intermot 2018 или в ноябре — на миланском мотосалоне Eicma 2018. Речь о новом мотоцикле BMW S1000RR 2019 модельного года.
После недавней утечки, предположительно, произошедшей в Китае, черно-белые фото 3D-модели по всей видимости совершенно нового мотоцикла BMW S1000RR 2019 молниеносно распространились по Сети и определенно заставили конкурентов поволноваться.
По фото, если это конечно S1000RR 2019, видно, что в Баварии решили уйти от ассиметричных форм передних фар напротив добавив передней части мотоцикла симметрии. Скорее всего это будет не просто совершенно новый дизайн. Судя по фото изменения могут коснуться также рамы, подвески и даже двигателя спортбайка S1000RR. Обычно, выпуская новую модель заводы делают шаг вперед и в плане мощности, повышая её на 7-10 лошадиных сил. Если учесть, что мощность нынешней модели составляет 199 лошадиных силы, то мощность преемницы может с лихвой перевалить за двести лошадок.
Станет ли BMW S1000RR 2019 самым мощным спортбайком в своем классе? Скоро узнаем!
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