Кросс-купе Cupra: первое изображение

В Сети появилась фотография купеобразного кроссовера, который, предположительно, станет той самой первой моделью, специально спроектированной для марки Cupra. Вседорожник, выполненный в новом фирменном стиле, вероятно, построят на модульной платформе MQB группы Volkswagen и оснастят двухлитровой «турбочетверкой».

На фотографии, опубликованной изданием Autofacil, видно, что дизайн нового кроссовера Cupra будет отличаться от стилистики «Атеки»: на кузове появится больше резких граней, изменится форма головной оптики, решетки радиатора, появятся вертикальные прорези в переднем бампере. В целом кросс-купе будет выглядеть агрессивнее и стремительнее Cupra Ateca.

О появление такой машины ранее сообщил шеф-дизайнер испанской марки Алехандро Месонеро— Романос. По его словам, это будет настоящая Cupra с точки зрения дизайна и инжиниринга, ее публичный дебют состоится в следующем году.

Первой моделью, получившей логотип Cupra, стал кроссовер Ateca. Модель оснащена двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 300 лошадиных сил. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.