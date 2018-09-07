Opel Grandland X получил новый двигатель

Теперь машина доступна в варианте с мотором мощностью в 180 лошадиных сил.

После перехода Opel под патронат французского конгломерата PSA изменился подход не только к внешнему виду автомобилей, но и к их внутренней начинке. Примером этому стал кроссовер Opel Grandland X.

На нем установлена алюминиевая турбоустановка в 4 цилиндра с объемом в 1,6 литра. Ресурса такого агрегата хватает на 180 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии на кроссовере будет задействована автоматическая коробка передач на 8 ступеней. При таких параметрах машина способна преодолевать свои первые 100 километров в час за 8 секунд.

Мотор собран под стандарт Euro 6, и комплектация автомобиля будет сочетаться с ним. Внутри салона имеются кожаные сиденья и климат-контроль на 2 режима, мультимедийная система Denon и множество других полезных функций.