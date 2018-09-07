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Opel Grandland X получил новый двигатель
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Opel Grandland X получил новый двигатель 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Теперь машина доступна в варианте с мотором мощностью в 180 лошадиных сил.
После перехода Opel под патронат французского конгломерата PSA изменился подход не только к внешнему виду автомобилей, но и к их внутренней начинке. Примером этому стал кроссовер Opel Grandland X.
На нем установлена алюминиевая турбоустановка в 4 цилиндра с объемом в 1,6 литра. Ресурса такого агрегата хватает на 180 лошадиных сил.
В качестве трансмиссии на кроссовере будет задействована автоматическая коробка передач на 8 ступеней. При таких параметрах машина способна преодолевать свои первые 100 километров в час за 8 секунд.
Мотор собран под стандарт Euro 6, и комплектация автомобиля будет сочетаться с ним. Внутри салона имеются кожаные сиденья и климат-контроль на 2 режима, мультимедийная система Denon и множество других полезных функций.
Стоимость улучшенного Opel Grandland X стартует от 38 тысяч евро. Но статистика показывает, что цена продаж не отпугивает покупателей и спрос на автомобили возрастает.
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