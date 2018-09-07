Коммерческие новинки от Volkswagen на ММАС-2018

Площадка компании Volkswagen на Московском международном автосалоне 2018 отличалась своей масштабностью и разнообразием. Представители немецкой марки назвали свою экспозицию Volkswagen Digital Experience.

Здесь можно было найти много интерактива и развлечений, новых технологий с применением мобильных приложений и функций дополненной реальности, визуальной и тактильной информации. А еще — комфортную лаунж-зону, где можно угоститься отменным кофе и мини-трассу для самых юных посетителей ММАС-2018, где после прохождения тест-драйва малышам выдают водительские удостоверения, пишет источник.

Volkswagen представил на выставке много новых технологических разработок и автомобилей. В частности, одной из новинок стал пикап Amarok в исполнении Dark Label. Спецверсию отличают черные матовые пороги и дуги, черные корпусы зеркал и ручки дверей, черные 18-дюймовые колеса и черный салон.

Amarok оснащается 2-литровым дизельным мотором мощностью до 180 л.с. в сочетании с 8АКПП и полным приводом 4Motion с комплексом электронных ассистентов.

Также был представлен кемпер Volkswagen California . Это настоящий дом на колесах: с подъемной крышей и мансардой, с тентом и набором необходимой мебели. В салоне установлены вращающиеся кресла и полноценный кухонный уголок с плитой, раковиной и краном, холодильником. На оборудованных стоянках California легко подключается к внешним источникам электроэнергии. Volkswagen California комплектуется турбированными дизельными моторами 150 и 204 л.с.

Михаил Семенихин, руководитель марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России, отметил:

«С нынешнего года мы начали оснащать коммерческие модели для России экологичными дизельными двигателями BlueMotion Technologies, соответствующими категории Евро-6. Они прекрасно принимают отечественное дизельное топливо. Стоимость автомобилей, оснащенных новыми двигателями, немного повысилась. Но это подорожание компенсируется снижением расхода топлива до 25%, что подтверждено тестированием и подсчетом финансистов».

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