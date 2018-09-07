Рекордные показатели: SUZUKI объявляет результаты продаж в августе 2018 года

Компания Suzuki добилась рекордных показателей продаж в августе.

По итогам месяца было реализовано 540 автомобилей, что на 18% превышает результат аналогичного периода в прошлом году. Suzuki также фиксирует рост суммарного объёма проданных автомобилей: за 8 месяцев объём реализованной продукции составил 3 430 автомобилей.

Наиболее популярной моделью в августе 2018 года стала Suzuki Vitara — компактный кроссовер бренда с расширенными возможностями персонализации — доля продаж которой превысила 70% (399 единиц). Отметки в 22,68% также достигла обновлённая модель Suzuki SX4: в августе было реализовано 116 единиц. Что касается результатов продаж с января по август, то особенно стоит отметить значительный прирост внедорожника Suzuki Jimny: показатели данной модели увеличились на 127% по сравнению с тем же периодом в 2017 году.

Таким образом, компания Suzuki уже несколько месяцев подряд неизменно увеличивает объём реализованной продукции на территории РФ. Генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта комментирует: «В этом году август стал рекордным месяцем по показателям продаж автомобилей Suzuki. Как я неоднократно упоминал, любой результат не может быть сделан каким-либо одним конкретным человеком, и даже одним подразделением компании. Это результат командной работы всей компании».

Источник: пресс-служба «Сузуки Мотор Рус»