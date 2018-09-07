BMW встроит в автомобили голосового помощника

Немецкий автоконцерн BMW анонсировал собственного голосового помощника — Intelligent Personal Assistant (IPA). Новую систему начнут встраивать в автомобили баварской марки к марту следующего года. Она будет понимать 23 языка.

По умолчанию к ассистенту можно будет обращаться фразой Hey BMW ("Эй, BMW"). Однако пользователи при желании смогут сами придумать помощнику имя, на которое он будет откликаться.

Как отмечает TechCrunch, BMW всего несколько недель назад объявила об интеграции с «консьержем» Amazon Alexa. Кроме того, немецкие машины уже совместимы с Microsoft Cortana. Однако в компании настаивают, что все три системы являются взаимодополняющими, причем возможности IPA будут шире.

Голосовой помощник BMW позволяет управлять всеми стандартными функциями автомобиля, включая навигацию и климат-контроль. Также водители смогут справиться об уровне масла и состоянии двигателя, сказал вице-президент по цифровым продуктам и сервисам BMW Дитер Мэй.

Со временем IPA будет «умнеть» и подстраиваться под привычки пользователя. Например, сказал Мэй, при выезде за город ночью система может предложить включить функцию дальнего света BMW High Beam Assist.

IPA заработает в марте 2019 года на 23 языках. На новые модели X5, Z4 и 8 Series помощник прибудет в качестве обновления «по воздуху». На BMW 3 Series, которые выйдут в продажу в ноябре, система будет предустановлена изначально.

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В США, Германии, США, Италии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Бразилии и Японии ассистент будет обладать более широкими функциями. Жители этих стран, например, смогут узнавать у ассистента прогноз погоды и управлять воспроизведением музыки, а его голос будет звучать естественнее.