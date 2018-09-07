«Эй, BMW!»: немцы анонсировали появление голосового ассистента

Компания BMW анонсировала появление собственного голосового ассистента, который будет откликаться на «Эй, BMW!». Голосовой помощник планируется к запуску в марте 2019 года сразу на 23 языках.

Производитель сообщает, что система будет доступна не только в салоне автомобиля, но и за его пределами. Вызвать ассистента можно будет со смартфона. Кроме того, он совместим с некоторыми другими ассистентами, вроде Amazon Alexa.

Система способна самообучаться, запоминая и анализируя информацию о владельце, его маршрутах контактах, любимых местах, привычках и персональных настройках. Кроме того, ассистент понимает команды на более человечном языке. К примеру, можно попросить проложить маршрут до дома фразой «поехали домой».

Интересно, что в системе также поддерживает возможность ведения простой беседы с пассажиром. К примеру, можно задать ей вопрос про смысл жизни.

Голосовой ассистент интегрирован в мультимедиа-систему BMW Operating System 7.0 и будет выкатываться постепенно. Первые страны получат его в марте, вторая волна — в мае 2019 года.