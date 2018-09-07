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«Эй, BMW!»: немцы анонсировали появление голосового ассистента
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«Эй, BMW!»: немцы анонсировали появление голосового ассистента 

Quto.ru 14 минут назад
Фото: Quto.ru
Компания BMW анонсировала появление собственного голосового ассистента, который будет откликаться на «Эй, BMW!». Голосовой помощник планируется к запуску в марте 2019 года сразу на 23 языках.
Производитель сообщает, что система будет доступна не только в салоне автомобиля, но и за его пределами. Вызвать ассистента можно будет со смартфона. Кроме того, он совместим с некоторыми другими ассистентами, вроде Amazon Alexa.
Система способна самообучаться, запоминая и анализируя информацию о владельце, его маршрутах контактах, любимых местах, привычках и персональных настройках. Кроме того, ассистент понимает команды на более человечном языке. К примеру, можно попросить проложить маршрут до дома фразой «поехали домой».
Интересно, что в системе также поддерживает возможность ведения простой беседы с пассажиром. К примеру, можно задать ей вопрос про смысл жизни.
Голосовой ассистент интегрирован в мультимедиа-систему BMW Operating System 7.0 и будет выкатываться постепенно. Первые страны получат его в марте, вторая волна — в мае 2019 года.
Уже в ноябре 2018 года его можно будет заказать вместе с новым поколением 3 Series. В дальнейшем ассистент станет доступен для X5, Z4 и для 8 Series. Для получения обновлений не придется посещать дилера — все они будут осуществляться по воздуху. Читайте статью на QutoЧитайте также:Корейцы намерены сделать супер-купе Essentia серийнымMercedes опасается скачка гарантийных расходов на электрокар EQCНовый гибридный BMW X5 проезжает до 80 км на батарее
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