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Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15%
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Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15% 

Автостат 2 часа назад
Фото: Автостат
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний летний месяц реализация премиальных автомобилей в России составила 13 тыс. единиц, что на 14,8% больше, чем в августе 2017 года. Эксперты агентства отмечают, что в прошлом месяце премиум-сегмент показал больший рост, чем весь российский рынок в целом (+11%), в связи с чем доля продаж премиальных машин превысила 9%.
Лидером продаж в премиальном сегменте остается немецкий Mercedes-Benz, показатель которого за отчетный период составил 3 112 легковых автомобилей — на 0,7% больше, чем в августе 2017-го. Совсем немного отстает другой немецкий бренд — BMW (3 006 шт.), увеличивший реализацию машин на 27,5%. Замыкает тройку лидеров японский Lexus (2 268 шт. ; +12,4%). Рубеж в тысячу проданных экземпляров преодолевает и Audi (1 322 шт.), впервые за долгое время демонстрируя положительную динамику (+1,3%).
Отметим, что августовские показатели продаж других премиальных брендов содержатся в специально подготовленной инфографике.
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