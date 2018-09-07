После 2019 года Volvo начнёт выпуск гибридов по схеме электровоза. Зачем такие сложности?

Наряду с «мягким» 48-вольтовым гибридом и традиционным «последовательным розеточным» гибридом Volvo будет выпускать «параллельный розеточный гибрид». Об этом редакции Kolesa.ru сообщили несколько спикеров Volvo.

Помните, два года назад пресса распространила «страшную» весть: вскоре все автомобили Volvo будут электрифицированным. Иные СМИ пестрели заголовками, что, дескать, шведы полностью переходят на электромобили, но, конечно, в Volvo вовсе не имели в виду такие радикальные шаги, когда говорили об электрификации. Вспомним, что сейчас в массовом автомобилестроении применяют три типа гибридных силовых установок. На машинах Volvo со временем будет представлена вся троица, а на полноразмерных моделях вроде XC90 или S90/V90 мы имеем шанс увидеть все три типа силовых установок в рамках одной модели.

«Мягкий» гибрид с батареей в 48В, где не требуется зарядка от внешнего источника

Итак, начнём с «мягких» гибридов, которые появились позже всех, но уже стали приметой времени: премиум-производители, выпуская новые модели Е— или F-классов полностью переводят их на этот тип силового агрегата. Напомним, что в основе его — 48-вольтовая электрическая система, которая может полностью выполнять функции бортовой электрической сети, прежде возложенные на 12-вольтовую систему, но, самое главное, обеспечивать работу дополнительной электрической машины, которая на разгоне (не только с места), но и при ускорении на трассе, добавляет момент на коленвал ДВС, а при сбросе газа переходит в режим генератора и заряжает 48-вольтовую АКБ.

Плюсов у этой система масса: во-первых, экономия топлива в самых наряженных режимах работы ДВС, во-вторых, возможность применения недоступных прежде узлов, скажем, крыльчатки наддува с электроприводом, в-третьих, отсутствие высоковольтной АКБ, которая стоит очень дорого, скажем, на Volvo XC90 Т8 за неё придётся выложить 1 миллион рублей. Как сообщил нам Лекс Керссемаркес, вице-президент Volvo по продукту, ориентировочно первая модель Volvo с мягким гибридом будет доведена до серии в начале 2020 года.

«Розеточный» гибрид или plug-in. Чтобы автомобиль экономил топливо, на парковках его необходимо всегда подключать к розетке иначе высоковольтная АКБ будет есть свой собственный заряд для поддержания нужной температуры в системе терморегуляции

Само собой, пока не откажется Volvo от последовательных гибридов с высоковольтной АКБ, подзаряжаемой от внешнего источника. Именно этот тип гибридов подхватил эстафету у ассистирующих гибридов, и именно на него правительства многих стран предлагают существенные скидки, зачастую, по размеру доходящие до скидок на электромобили. Действительно, запаса энергии в батареях современных последовательных «розеточных» гибридов хватает на четыре десятка километров, однако, их главная проблема в другом: они не позволяют сильно уменьшить размеры ДВС, а вот другой тип гибридов — параллельный, наоборот, очень даже позволяет.

Итак, не забыли в Volvo и об опыте современного автопрома по созданию гибридов, в которых ДВС лишь крутит генератор, то есть, создаёт электричество, которое «складывается» в высоковольтную АКБ, и оттуда раздаётся по электродвигателям. Преимуществ у такой схемы много, ведь именно она позволяет радикально уменьшить ДВС и сильно удешевить его: задача-то сводится к экономичной работе в стационарном режиме, для чего не нужно применять дорогостоящих устройств вроде регулировки хода клапана. По такой же схеме работают карьерные самосвалы, железнодорожные электровозы, спецтехника. Именно такие прототипы сейчас проходят испытания в Volvo. Они встанут на конвейер уже после «мягких» гибридов, и в отличие от последовательных plug-in, именно схема range-extender станет основной для компактных и средреназмерных гибридных моделей Volvo. Не исключено, что в будущем она вовсе вытеснит нынешние розеточные последовательные гибриды.

По материалам: www.kolesa.ru