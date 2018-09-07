Nissan подтвердил работу над преемником 370Z

Старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил работу над преемником спорткара 370Z. Над обликом машины будет работать та же команда, что создала электрический Prototype 9 и концепт-кар Infiniti Q Inspiration.

В интервью изданию WhichCar Альбайса сообщил, что он напрямую вовлечен в процесс создания новой машины и поэтому испытывает колоссальную ответственность и давление. При этом дизайнер восторгается «восхитительной простотой» моделей 240Z и 300ZX.

В январе слухи о смерти Z-линейки опроверг вице-президента по планированию Филипп Кляйн. Он отметил, что несмотря на падение продаж спорткаров, для Z-машин в модельном ряду Nissan найдется место. Чуть раньше сообщалось, что компания намерена изменить концепцию модели и построить конкурента Subaru BRZ и Toyota GT86.