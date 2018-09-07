«Продаю для покупки истребителя»: ТОП-6 дорогих автомобилей, продаваемых волгоградцами

Самыми дорогими на волгоградском рынке стали пикапы и внедорожники

На популярном сервисе «avito» волгоградцы выставляют на продажу свои автомобили. V1.ru собрал подборку ТОП-6 самых дорогих иномарок, с которыми горожане расстаются скрепя сердцем.

6–5 место: Ford F-150 за 4 000 000 рублей

«Вырученные деньги пойдут на ремонт»

Шикарный пикап 2014 года выпуска продаётся в городе Камышине Волгоградской области. Красный красавец пробежал 72 тысячи километров, благодаря шестилитровому двигателю. У четырёхдверного Ford автоматическая коробка передач, задний привод и владелец уверяет, что машина не бывала в авариях. Мощность двигателя: 411 л.с.

«Машина не битая»

— Просто нужны деньги, — вздыхая, говорит продавец. — Машина отличная, но на стройку нужны дополнительные средства.

«Вся начинка в отличном состоянии»

За 22 года «Гелек» намотал чуть больше 200 километров

«Гелентваген» 1996 года яркого жёлтого цвета по уверению владельца абсолютно новый. На спидометре стоит отметка в 248 пройдённых километров. Полноприводный Mercedes-Benz с двигателем в 177 л.с. имеет автоматическую коробку передач и трёхлитровый объём двигателя. Посмотреть на 22 летний раритет можно в Дзержинском районе Волгограда.

«Приходится вкладывать активы в расширение бизнеса»

— Машина очень хорошая и уже стала родной, — рассказал владелец Артём. — У меня автосервис и сейчас требуются деньги на его расширение. Поэтому пришлось расставаться с Mercedes, чтобы вырученные средства вложить в бизнес.

«Салон кожаный, оригинальный»

4–3 место: Toyota Land Cruiser за 4 200 000 рублей

Внедорожник 2016 года с объёмом двигателя 4,5 литра имеет пробег 37 тысяч километров. Иномарка гоняет на дизеле, имеет полный привод, автоматическую коробку передач и полный привод. Мощность двигателя 249 л.с.

«У машины куча апгрейдов»

— Покупал за наличные в Москве 29 декабря 2015 года, — рассказал владелец автомобиля. — Комплектация люкс на 5 мест с люком, задним климатом и подогревом задних сидений! Состояние нового автомобиля, небитый, не крашенный, абсолютно весь в родной краске! Land Cruiser полностью упакован.

«Покупал перед Новым годом за наличные в Москве»

— ТО-1,2,3 пройдены у официалов с отметками в сервисной книжке! Диски R20 MAK performance weels (ИТАЛИЯ) с японской резиной Nitto 420s 285/50. Весь комплект стоит 140 000 рублей плюс зимняя резина на оригинальных литых дисках R18 за 50 000 рублей! — гордится своим автомобилем продавец. — Тормоза Brembo+армированные тормозные шланги за 85000 рублей. Установлен охранный комплекс аспид hard за 122 000 рублей, профессиональный чип-тюнинг DIMCHIP +101 л.с. Итого 350 сил. Обработка кузова «антишум комфорт» за 20 000 рублей.

«Машина, как новенькая»

4–3 место: Dodge Ram за 4 200 000 рублей

«Поменяю на вертолёт или истребитель»

Пикап 2013 года пробежал 40 тысяч километров и продаётся в Центральном районе Волгограда. Объём двигателя 6 литров с автоматической коробкой передач и полным приводом. Мощность двигателя 450 л.с.

— Продаётся в связи покупкой вертолета или истребителя. Куплен в 2014 году, — рассказал владелец пикапа. — Масло и фильтра менял каждые 5000 км. Двигатель самый надежный в мире объем 6.7 л. Расход меньше Урала.

«Таких в России больше нет»

— Машина эта единственная в России. Доработаны крылья, колеса не выпирают за пределы, сделано это для того, чтобы грязь не летела выше крыши. Сделаны усиленные бампера из металла 3мм, противотуманки восемь спереди и четыре сзади. Сигнал паровозный!

«Комплектация самая богатая в России и Америке»

— Комплектация лонгхорн, самая богатая в Америке да и в России тоже. Коврики зимние и летние дорогие, сабуфер, усилитель и так далее и ещё много чего. Кому нужна такая машина, тот знает! Обмен только на вертолёт или истребитель.

2 место: Mercedes-Benz GL-класс AMG за 4 999 999 рублей

Автовладелец скупо представил «лишь» марку и характеристики своей машины

Белый шикарный внедорожник 2015 года ищет своего владельца. Пробег автомобиля 47 тысяч километров, а объём двигателя 5,5 литров.

За три года Mercedes-Benz намотал почти 50 тысяч километров

Полноприводный Mercedes-Benz с автоматической коробкой передач имеет мощность двигателя 558 л.с. Перекупщикам и автосалонам владелец продавец наотрез отказывается.

Продавец ищет заботливого хозяина своему авто

1 место: Mercedes-Benz G-класс за 5 100 000 рублей

Внедорожник 2014 года выпуска продаётся на 200 тысяч рублей дороже. Чёрный Mercedes успел намотать 63 тысячи километров.

Продавец пока не определился, расставаться с «Гелентвагеном» или нет Пятидверный внедорожник с объёмом двигателя 5,5 литров и автоматической коробкой передач имеет мощность двигателя 388 л.с.

— Гелендваген эксклюзивный, спецзаказ с завода Мерседес, — делится владелец автомобиля. — Заводская покраска, кожаный салон Designo, электрорегулировка передних сидений с возможностью запоминания, система массажа в сиденьях. Много других опций, все не перечислить.

Как и многим владельцам, продающим дорогие авто, волгоградцы нужны деньги для поддержания бизнеса

Продавец до сих пор сомневается продавать автомобиль или нет.

— Я занимаюсь бизнесом, и мне потребовались дополнительные средства. Скрипя сердцем, выставил автомобиль на продажу, — говорит владелец «Гелентвагена» Сергей. — До конца не решил, буду его продавать или нет. Если покупателей не появится, то с большой долей вероятностью думаю оставить его себе. И вообще раздумываю, чтобы снять объявление о продаже.

«Это реально отличная машина!»

В публикации рассматривались только частные объявления волгоградцев, а не продаваемые через автосалоны иномарки с пробегом.