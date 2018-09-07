Крутая Япония 

Лос-Анджелесский автомобильный музей Петерсена обозначил им новую выставку, посвященную японским автомобилям и их влиянию на США. В этой экспозиции собрана коллекция машин, отражающих самые характерные черты японской философии дизайна. А выставка под названием Тонкая настройка демонстрирует феномен японских автомобилей и их тюнинга в культуре Лос-Анджелеса. Здесь можно увидеть, например, Mazda RX3 1974 года с трехроторным мотором 20B, развивающим 400 л.с. Реально настраивали, да? Если вдруг заскочишь в ЛА — не проходи мимо!