Что получила и чего лишилась «Лада Гранта» после обновления?

Лада Гранта » — один из самых продаваемых автомобилей на отечественном рынке, но дизайн модели выбивается из новой корпоративной стилистики. А ещё у АвтоВАЗа есть более дорогое семейство " Лада Калина ", автомобили которого продаются неважно. Что делать в такой ситуации? Как ни странно, нашёлся способ убить сразу двух зайцев: отправить имя с двадцатилетней историей на свалку истории, причесать все четыре кузова (седан, лифтбек, хэтчбек и универсал) под одну гребёнку в актуальном дизайне и назвать все версии «Грантами». В общем, рестайлинг не стал пустой формальностью и принёс немало изменений.

Внешний вид Естественно, первый и самый заметный пункт в списке новшеств — дизайн. Общая для всех вариантов кузова черта — новая передняя часть в «икс-стиле», причём под списание пошли многие старые кузовные элементы: крылья, бампер, решётка радиатора, фары, капот. Указатели поворота, как и раньше, у машин в младших комплектациях находятся в крыльях, а в «люксовых» версиях — в зеркалах заднего вида.

Бампер обзавёлся хромированными элементами, проходящими, как у «Икс-рея», над противотуманными фарами. На решётке красуется огромная обновлённая ладья эмблемы. Основным блок-фарам досталась модная чёрная подложка, которая раньше была характерна только для «Калины». Секций три: габаритный огонь, указатель поворота и объединённый отражатель под лампу Н4 для ближнего и дальнего света.

Капот по-прежнему размещается между крыльями, а не лежит на них, как у «Весты», но изменилась общая геометрия передней части. Если раньше для «Гранты» был характерен короткий капот и покатая решётка радиатора, то теперь последняя стоит более вертикально, а капот, соответственно, стал длиннее, заодно сделав более стремительным облик машины в целом. К тому же там больше нет форсунок стеклоомывателя, которые переехали на «жабо», поближе к «дворникам». Двери, крыша и задние крылья остались нетронутыми, ибо менять их дорого.

А вот перемены в задней части неравные. Бывшие «калиновские» кузова явно обделили. У них лишь исчезла выштамповка под фирменный значок на двери багажника, на месте которой теперь красуется размашистая надпись «LADA». Лифтбеку повезло чуть больше: он кроме этого разжился другим бампером с изменившейся формой чёрной вставки в нижней части, видимо, призванной немного визуально облегчить вид сзади. На фоне этого реформа кормы седана выглядит пиром на весь мир — здесь кроме бампера ещё и полностью новая крышка багажника довольно затейливого дизайна, на которую переселили и номерной знак. Все версии кузова получили электрическую кнопку на крышке или двери багажника.

В салоне

Первое, на что обращаешь внимание в салоне — это сиденья. Сперва замечаешь тканевую обивку с рисунком в стиле «Весты Кросс», когда усядешься, понимаешь, что изменились и профиль самого сиденья, и форма подголовника. Пока трудно сказать, насколько удобнее стало водителю, и стало ли: нужно поездить по разным дорогам и в разных режимах, чтобы сделать окончательные выводы.

А вот вернувшаяся из небытия регулировка сиденья по высоте — однозначное благо. К тому же сделана она по-человечески, достаточно покачать рычагом. Подпрыгивать, как в «Логане» первого поколения, не нужно. Жаль было, что её в своё время отобрали у «Калины, » но спасибо, что вернули. Ещё бы боковые подушки безопасности получить. Эх, мечты, мечты… Но, увы, их забрали Datsun on-DO и mi-DO и делиться не хотят.

Перед глазами знакомый по ушедшим «Калине» и «Приоре» руль с новой эмблемой, за ним — комбинация приборов с прежней компоновкой (спидометр и тахометр с дисплеем между ними), но новая в деталях. Шкалы — с оранжевым ободком, белой подсветкой и радиальной оцифровкой. Дисплей в тон, к тому же, наконец-то, с инверсией (светятся только цифры). Компоновка данных также поменялась.

Передняя панель взята у «Калины» (причём ещё до рестайлинга она уже успела занять своё место в топовых комплектациях «Гранты») и изменена в деталях: у панели управления климатом новое обрамление в исполнении с климатической системой (которой также поделилась бывшая «Калина»), щеголяющее серебристой вставкой в тон рулю, облицовка центральных дефлекторов обзавелась рельефным «иксом», а у накладок над «бардачком» и монтажным блоком слева от руля новый рисунок. Ручки управления «автоматом» и роботизированной коробкой остались прежними, а вот рычагом для «механики» поделилась «Веста». И на сладкое самое главное: новый «ручник»! Да, теперь у трамвайно-диванных экспертов отобрали повод для дискуссий, ведь именно из-за этого «Гранта» и «Калина» не могли считаться автомобилями!

Техническая «начинка»

По технике изменений не так много, но это не умаляет их значимости. Например, исчез страшный ночной кошмар владельцев, пугающий сильнее, чем Фредди Крюгер, Джейсон Вурхиз и логотип телекомпании «ВИД» — история под названием «при обрыве ремня ГРМ, заклинивании роликов или помпы клапаны встретятся с поршнями». Не встретятся. Отныне и восьмиклапанные, и шестнадцатиклапанные двигатели объёмом 1,6 литра комплектуются новыми поршнями со специальными выемками, которые не дадут случиться крупным неприятностям.

В механической трансмиссии — главная пара с передаточным отношением 3,9 вместо 3,7, вторую передачу также сделали немного «короче», приблизив её к первой, облегчив жизнь синхронизаторам и обеспечив более плавный разгон. Автомат обошёлся без перемен, а вот «робота», похоже, довольно успешно учат ездить. Теперь он умеет «ползти» при отпущенной педали тормоза на манер классической гидромеханики, имеет спортивный и зимний режимы. Первый, как несложно догадаться, предусматривает улучшенное быстродействие, возможно, немного в ущерб комфорту, а второй даёт возможность тронуться со второй передачи, чтобы избежать пробуксовок на скользком покрытии.

Что в минусе?

Всё вроде замечательно. Думаете, где-то есть подвох? Не бывает ничего идеального? Правильно думаете. Серьёзных потерь нет, но всё же кое-что при обновлении исчезло вместе с именем «Калина». Не зря она стоила немного дороже…

Во-первых, это фары. Хороший свет является залогом комфорта и безопасности передвижения в ночное время и в условиях недостаточной видимости, и у «Калины» он был, без преувеличения, великолепным, одним из лучших в классе (где большинство машин раза в полтора дороже), не в последнюю очередь благодаря раздельным отражателям для ближнего и дальнего света под лампы Н7 и Н1. «Гранта» всегда уступала по этому показателю, и обновлённая модель тоже не дотянется до «Калины».

Во-вторых, наполнение комплектаций. Каким именем семейство назвали, от той машины комплектации и взяли. А это значит, что теперь только в «люксе» можно получить климат-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, регулировку передних ремней безопасности по высоте, уплотнители по низу дверей, пластиковую облицовку порогов. Более того, если захочется управлять замками дистанционно и поставить стороннюю охранную систему, просто так вы этого не сделаете, потому что полный набор концевиков дверей тоже есть где? Правильно, только в топовой версии. Для остальных извольте докупить все, кроме водительского. Иначе говоря, формату «сел-поехал» теперь соответствует только самая дорогая модификация.

В-третьих, дизайн. Конечно, обновлённое семейство весьма симпатично, да и к освежённой корме седана меньше претензий. Но многих расстраивает то, что ВАЗ лишается самобытности моделей.

В целом, рестайлинг семейства «Лада Гранта», определённо, удался. Машины приятны на вид, соответствуют корпоративному дизайну, приобрели полезные доработки. Отмеченные минусы особо не мешали продажам «Гранты», а теперь, с подмогой в виде ещё двух типов кузова, она наверняка надолго захватит первое место на российском рынке. Тем более цены на автомобили выросли несильно, а на некоторые версии даже снизились.