Многодетных москвичей предложили заправлять бесплатно 

Топливные карты позволят ежемесячно заливать в баки до 20 л горючего.
Межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" предлагает выдавать бесплатные топливные карты многодетным семьям с несовершеннолетними детьми. Один из авторов инициативы, адвокат Марат Аманлиев считает, что в нынешних реалиях, когда цена на бензин становится непомерной, эта помощь будет отнюдь не лишней — родителям приходится достаточно часто возить детей в поликлинику или школу.
"Между тем для такого мегаполиса, как Москва, не станет большой обузой поддержать родителей путём частичной оплаты расходов на топливо", — цитирует его m24.
У идеи есть шансы на реализацию. В середине сентября ее рассмотрят на заседании Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме. По словам члена совета Людмилы Айвар, она готова поддержать данную инициативу.