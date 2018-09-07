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Lexus показал первое изображение «четвертого флагмана»
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Lexus показал первое изображение «четвертого флагмана» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Lexus опубликовала в социальных сетях первое изображение своего «четвертого флагмана», который дополнит линейку, состоящую из моделей LS, LX и LC. При этом японский производитель не дает четких указаний, что это будет именно автомобиль. Например, это может быть продукт из линейки аксессуаров.
По другой информации, Lexus планирует показать товарную версию концепт-кара LF-1 Limitless, дебютировавшего в январе на детройтском автосалоне. Стиль, в котором выполнен пятиметровый прототип, за сочетание формы жидкого металла и острых граней получил название «расплавленная катана». Интерьер вседорожника выполнили в соответствии с «омотэнаси» — японской философией гостеприимства.
В оснащение Lexus LF-1 Limitless вошел автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации.
Данных о силовой установке концепт-кара производитель не раскрыл, отметив, что платформа позволяет укомплектовать автомобиль водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.
Источник: Lexus | twitter.com
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