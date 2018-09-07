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Audi R8 V10 Plus выглядит мощнее некуда. Колёса Strasse Wheels делают своё дело!
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Audi R8 V10 Plus выглядит мощнее некуда. Колёса Strasse Wheels делают своё дело! 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Прекрасный Audi R8 V10 Plus оснастили новым обвесом и кастомными колёсами.
Хотя Audi R8 V10 Plus и Lamborghini Huracan во многом очень похожи, они обращены всё-таки к разным покупательским сегментам. В то время как клиенты Lamborghini часто требуют сверхмощного мотора, безупречной динамики и потрясающего тембра выхлопа, те, кто покупают R8, ищут что-то более сдержанное. Можно даже сказать, что-то утончённое. Считается именно так. Тем не менее, и поспорить можно.
Наиболее очевидным отличием этого R8 является матовая чёрная окраска, которая трансформирует внешний вид суперкара просто невероятным образом. Машина делается даже чем-то похожей на миниатюрный Batmobile или бомбардировщик F-117 Nighthawk. По крайней мере, некоторые данные параллели проводят. В дополнение ко всему появились новшества по кузовному обвесу: передний сплиттер, большое заднее крыло и диффузор.
Затем, можно сказать, что в последний момент, оснастили грозную «Ауди» колёсными дисками Strasse Wheels SV10M Deep Concave FS. Они покрашены так, чтобы имитировать карбон. 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади — они идеально подходят для R8. И по дизайну, и по размеру. Их стоимость не была раскрыта.
Как и Huracan, R8 V10 Plus питается от атмосферного 5,2-литрового V10 в 610 л.с. Тюнинг перемен в двигатель не привнёс. Не стоит печалиться — запаса тяги хватит на все случаи жизни!
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