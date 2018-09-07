Лидеры авторынка в августе 2018 года

Исходя из данных статистики экспертов автомобильного рынка, в РФ по итогам августа месяца было реализовано 147400 единиц моделей легкового и LCV-сегмента. Это на 11% больше прошлогодних показателей. В разрезе восьми месяцев данный показатель составил 1140000 автомобилей (+16,2%).

Наилучшие результаты отмечаются у СП Renault-Nissan-Mitsubishi, которое с учетом продаж моделей линейки LADA , вышли на реализацию 52900 автомобилей с долей рынка 35,9%.

На втором месте СП KIA-Hyundai, чьи продажи составили 33100 экземпляров (22,4%). Номер три в рейтинге — компания Volkswagen Group. Россияне приобрели 17300 автомобилей данного автопроизводителя. Рыночная доля составила 11,7%.

Кроме вышеуказанных участников российского авторынка, прирост показала и компания Mazda (+30,7%). Она замкнула десятку лидеров.

С отрицательным балансом закрыли месяц Ford (-4,4%), Mercedes-Benz (-4,6%), а также отечественный УАЗ (-7,4%).