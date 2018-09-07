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Lamborghini Aventador S получает скромный «макияж» от Mansory
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Lamborghini Aventador S получает скромный «макияж» от Mansory 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
Mansory представил несколько «разукрашенный» Lamborghini Aventador S. Выбранный стиль очень сдержан.
Тюнер придумал и реализовал несколько интересных вещей по кузову. Все они из углеродного волокна: новый капот, боковые юбки, заднее крыло, диффузор. Также Mansory сообщает, что у них есть 15 различных вариантов углеволокна, имея в виду, видимо, палитру возможных цветов. Плюс отметим пересмотренные воздухозаборники.
Lamborghini Aventador S поставили на крутые колёсные диски. Они называются Carbonado-V, 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Резина — Pirelli P Zero.
Mansory также решил сделать несколько изменений по салону, поэтому, попадая внутрь, вы найдёте изобилие карбоновой отделки. Карбон везде — на руле, на центральной консоли.
Естественно, атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 не был модифицирован. И без того хватает мощности в 730 л.с. ! Суперавтомобилю требуется всего 2,9 секунды, чтобы достичь скорости в 100 км/ч, а максимум, до которого укладывается стрелка, составляет 350 км/ч.
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