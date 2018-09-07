Ещё
Названы сроки премьеры большого вседорожника BMW X7
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы сроки премьеры большого вседорожника BMW X7 

Автовести 23 минуты назад
Фото: Автовести
Около года назад BMW продемонстрировала концептуальный X7 iPerformance, который называли прообразом будущего флагмана кроссоверной линейки. Как показали попавшие в глобальную Сеть патентные изображения и многочисленные шпионские фото прототипов, серийный X7 во многом сохранит внешность концепта — это касается и наиболее примечательных деталей, например, своеобразной радиаторной решетки.
Официально представлен первый электрокроссовер mercedes-Benz
Сообщалось также, что построят вседорожник на модульной платформе CLAR, а длина его превысит пять метров. В список моторов должны войти бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка.
Интересно, что моторную гамму BMW X7 может пополнить и некий неназванный пока мотор мощностью более 600 л.с. Его, по слухам, получит полноценная «заряженная» версия X7 M, которую BMW якобы собирается представить в следующем году. Пока тот же неопределенный статус имеет и гипотетическая модель BMW X8 — купеобразная модификация вседорожника. Предполагается, что в итоге пара X7/X8 будет более крупным и роскошным аналогом дуэта X5/X6.
Так или иначе, основные секреты BMW раскроет уже скоро: дебют флагманского вседорожника намечен на середину октября. Пока не уточняется, будет ли BMW X7 принимать участие в Парижском автосалоне, или для его премьеры баварцы организуют специальное мероприятие.
Автовести: последние новости
В Великобритании построили самый быстрый вседорожник на планете Renault может убрать Logan и Sandero из России Названы самые продаваемые кроссоверы и вседорожники в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главный экстрим осени
Пристегните ремни: подорожают машины, запчасти и бензин2
Бентли теперь не роскошь
Subaru назвала дату премьеры Forester в России
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Видео
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение