Названы сроки премьеры большого вседорожника BMW X7

Около года назад BMW продемонстрировала концептуальный X7 iPerformance, который называли прообразом будущего флагмана кроссоверной линейки. Как показали попавшие в глобальную Сеть патентные изображения и многочисленные шпионские фото прототипов, серийный X7 во многом сохранит внешность концепта — это касается и наиболее примечательных деталей, например, своеобразной радиаторной решетки.

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Сообщалось также, что построят вседорожник на модульной платформе CLAR, а длина его превысит пять метров. В список моторов должны войти бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка.

Интересно, что моторную гамму BMW X7 может пополнить и некий неназванный пока мотор мощностью более 600 л.с. Его, по слухам, получит полноценная «заряженная» версия X7 M, которую BMW якобы собирается представить в следующем году. Пока тот же неопределенный статус имеет и гипотетическая модель BMW X8 — купеобразная модификация вседорожника. Предполагается, что в итоге пара X7/X8 будет более крупным и роскошным аналогом дуэта X5/X6.

Так или иначе, основные секреты BMW раскроет уже скоро: дебют флагманского вседорожника намечен на середину октября. Пока не уточняется, будет ли BMW X7 принимать участие в Парижском автосалоне, или для его премьеры баварцы организуют специальное мероприятие.