Редкий «Москвич» собираются продать за пять миллионов рублей

Редкий автомобиль «Москвич-434П» выставили на продажу за пять миллионов рублей. «Вечерка» с помощью автоэксперта решила разобраться, что из себя представляет эта машина и так ли она уникальна.

Автомобиль «Москвич-434» с типом кузова «фургон» серийно выпускался на Автозаводе имени Ленинского комсомола в 1968-1973 годах. Он является аналогом «Москвича-412». От этой модели автомобиль заимствовал двигатель объемом в 1,5 литра. Буква «П» в обозначении говорит о правостороннем рулевом управлении. В лучшие свои годы АЗЛК отправлял до половины своей продукции на экспорт, в том числе и в Великобританию, по этой причине делались праворульные автомобили. Привод — задний. Именно этот параметр, по словам коллекционера и реставратора Вячеслава Лена, говорит о том, что редким этот автомобиль в целом назвать нельзя.

— Была модель полноприводного «Москвича». Их выпускали в 1960-х годах в качестве эксперимента. Вот это действительно крутой автомобиль. Тогда они выходили параллельно «Ниве». Осталось таких, пожалуй, штуки две, и они действительно стоят своих денег. Внешне эти «Москвичи» похожи на УАЗ , — сказал Вячеслав Лен.

Что касается 434-го, то эксперт не считает эту модель достаточно редкой.

— «Москвич» всегда был автомобилем для массового потребления. Есть и сейчас молодые люди, которые собираются, проводят часы в гараже для того, чтобы поработать над этой машиной. Кто-то ностальгирует, потому что на таких авто ездили их отцы. В плане коллекционирования тут нет ничего интересного, — пояснил Вячеслав.

Однако эксперт напомнил, что «Москвич» — большая часть истории советского автопрома.

— Вспомнить, например, 401-й («Москвич-400» — первый массовый легковой автомобиль в СССР для индивидуального использования, а 401-й — его усовершенствованная версия. Всего таких было выпущено около 250 тысяч. — «ВМ»). Но это настолько массовое производство, что такие автомобили не могут быть редкими. Что касается цены на ту модель, что выставили на аукцион, — это спорный момент. Вот у меня есть машина, которая стоит конкретных денег, а мои мечтания — ересь. Недавно с молотка ушел один немецкий экземпляр, который оценили в 1,7 миллиона евро, а на самом деле такие продают за 350 тысяч, — добавил Вячеслав.

Коллекционер также рассказал, откуда берутся редкие автомобили и почему «Москвич» так и не стал таковым.

— К примеру довоенные автомобили. Если они были всегда дорогими, считались VIP-классом, то они и сейчас уходят новым владельцам за астрономические суммы. Тогда машины считались недосягаемыми, стоили очень дорого. Это не потому, что из-за цены его не хотели купить, наоборот, хотели, но денег не было, — пояснил Вячеслав. — Возвращаясь к российскому автопрому, мой отец тоже в свое время взял «Москвич». «Жигули» тогда стоили 8400 рублей, а на черном рынке приходилось переплатить в два раза — 16 000 рублей, за такую цену уже просили за Волгу-24 (ГАЗ-24 «Волга». — «ВМ»). «Москвич» же стоил около пяти-шести тысяч и переплачивать приходилось всего тысячу.

В итоге, можно заключить: хоть «Москвич» и не является редким автомобилем, но хорошее состояние автомобиля и, самое главное, ностальгия по советскому прошлому могут существенно поднять цену при продаже.