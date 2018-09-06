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Skoda Rapid следующего поколения: новые изображения
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Skoda Rapid следующего поколения: новые изображения 

Карельские вести + ещё 1 6 сентября 2018
Фото: Карельские вести
На днях в Сети появились первые шпионские фотографии будущей чешской новинки, поэтому мы в редакции «Карельские Вести» решили представить, каким получится новый Рапид.
Skoda Rapid нынешней генерации производится с 2012 года, в прошлом же году модель получила рестайлинг. Судя по шпионским фотоснимкам, нас ждёт совершенно новый автомобиль, выполненный в стилистике последних новинок и концептов бренда. Так, Рапид получит крупную решётку радиатора более сложной формы и состыкованные с ней треугольные фары.
Пропорции автомобиля останутся примерно схожими, при этом боковины обновятся за счёт более глубокой подштамповки вдоль кузова и новых дверных ручек под ними. Рапид сохранит характерное решение заднего стекла модели Spaceback, доходящего до ниши номерного знака. При этом появятся совершенно новые фонари в стиле кроссовера Kodiaq.
Премьера серийного автомобиля ожидается в следующем году, а в октябре на Парижском автосалоне покажут его прототип в виде концепта Vision RS.
Сегодня в России Rapid нынешнего поколения представлен в кузове лифтбек, его минимальная стоимость составляет 646 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Самой же дорогой является 125-сильная версия 1.4 TSI DSG — от 954 000 руб.
Кстати, недавно фотошпионам попался новый купеобразный Kodiaq GT.
По материалам: www.kolesa.ru
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