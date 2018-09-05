BMW показала тизер электрокара из 2021 года 

Компания BMW анонсировала новый футуристичный концепт-кар семейства iNEXT. По предварительным данным, новинкой может оказаться беспилотный электрокар.
Производитель опубликовал сразу два видеотизера, на которых показываются передняя и задняя части автомобиля. Ясно, что дизайн будет выполнен в той же манере, что и предыдущие концепт-кары линейки.
При этом стали известны подробности того, как именно BMW представит прототип. Автомобиль погрузят на борт грузового Boeing 777F компании Lufthansa, который посетит четыре города на трех континентах, где проведут презентации. Грузовой отсек будет переделан в воздушную студию, из которой и будет вестись репортаж.
Для презентации будут задействованы 7,5 км проводов и кабелей, 78 тыс. светодиодов, объединенных в 165 модулей и десять сверхмощных прожекторов, чтобы осветить действо.