BMW показала тизер электрокара из 2021 года

Компания BMW анонсировала новый футуристичный концепт-кар семейства iNEXT. По предварительным данным, новинкой может оказаться беспилотный электрокар.

Производитель опубликовал сразу два видеотизера, на которых показываются передняя и задняя части автомобиля. Ясно, что дизайн будет выполнен в той же манере, что и предыдущие концепт-кары линейки.

При этом стали известны подробности того, как именно BMW представит прототип. Автомобиль погрузят на борт грузового Boeing 777F компании Lufthansa , который посетит четыре города на трех континентах, где проведут презентации. Грузовой отсек будет переделан в воздушную студию, из которой и будет вестись репортаж.

Для презентации будут задействованы 7,5 км проводов и кабелей, 78 тыс. светодиодов, объединенных в 165 модулей и десять сверхмощных прожекторов, чтобы осветить действо.