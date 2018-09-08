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Компания Opel пропустит Парижский автосалон
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Компания Opel пропустит Парижский автосалон 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Вместе с ней не поедет в столицу Франции и Vauxhall, выпускающая в Британии автомобили немецкого бренда, но под своим именем. Как рассказал изданию Automotive News Europe представитель обеих марок, было принято решение организовывать для презентаций собственные мероприятия.
Автовыставки — это огромная масса новостей, в которой легко теряется любая информация. И автопроизводители больше не желают тратить деньги на борьбу за внимание посетителей и прессы. А специальные мероприятия или нишевые события, как, например, «Фестиваль Скорости» в Гудвуде, гарантируют 100% донесение информации до потребителя и СМИ. Кроме этого не стоит забывать про интернет и социальные сети, благодаря которым журналистам нет необходимости колесить по миру ради знакомства с новыми автомобилями.
Стоит отметить, что Opel и Vauxhall не единственные компании в списке тех, кто решил пропустить автосалон в Париже. В частности, ранее об отказе от участия в автошоу заявили Aston Martin, Bentley, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Lamborghini, Mazda, McLaren, Mitsubishi, Nissan и Rolls-Royce.
Напомним, последняя новинка Opel на данный момент — это концепт GT X Experimental, демонстрирующий дизайн будущих серийных моделей бренда. Это электрический купе-кроссовер, который отличается объединёнными под плексигласовой панелью фарами и передней решёткой — это назвали «Визор». А также элементом Opel Compass, где логотип марки является центром, а матричная светодиодная оптика и выштамповки на капоте и бампере символизируют стороны света — запад и восток, север и юг, соответственно.
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