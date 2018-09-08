Opel не приедет в этом году в Париж

Стало известно, что машины от Opel не будут представлены на предстоящем автошоу в Париже.

Концерн PSA, под контролем которого с недавнего времени находятся бренды Opel и Vauxhall , официально объявил о том, что машины этих марок не будут участвовать на открывающемся вскоре автосалоне в столице Франции. Вместо этого компания сосредоточится на индивидуальных презентациях.

На предстоящем автосалоне в Париже не будут представлены своими новинками и многие другие производители. В их число входят японские автогиганты, а также Volkswagen

На автомобильном рынке наблюдается тенденция относительно того, что многие компании не хотят принимать участия в глобальных показах новинок. Объяснений этому находится несколько.

Во-первых, это возрастающая конкуренция среди представителей одного класса машин. Кроме того, затраты на участие в престижных автошоу зачастую не приносят участникам ожидаемой экономической выгоды.