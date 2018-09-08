Toyota объявила старт продаж спецверсии седана Vios GT Street

Японская компания Toyota заявила о начале продаж улучшенного седана Vios GT Street, которая выйдет лимитированным тиражом всего в 100 экземпляров.

Напомним, что рестайлинговая модель Vios GT Street дебютировала в 2017 году, тогда вследствие доработок седан получил фирменный дизайн фасада кузова с зауженной головной оптикой. ДХО в бампере, расположенными вертикально и громадной решеткой радиатора.

Теперь Vios GT Street от Toyota отличается модным аэродинамическим обвесом, громоздким спойлером в задней части, иной подвеской и уникальными «катками» из легких сплавов на 17 дюймов с низкопрофильными шинами.

Кузов украшают наклейки, а в кабине красуются наклейки с названием серии.

В движение спецверсия Toyota приводится 1,5-литровым стоковым «атмосферником» силой в 108 «лошадей» и крутящим моментом 140 Нм. Силовой агрегат работает в паре с вариатором CVT.