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Toyota объявила старт продаж спецверсии седана Vios GT Street
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Toyota объявила старт продаж спецверсии седана Vios GT Street 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японская компания Toyota заявила о начале продаж улучшенного седана Vios GT Street, которая выйдет лимитированным тиражом всего в 100 экземпляров.
Напомним, что рестайлинговая модель Vios GT Street дебютировала в 2017 году, тогда вследствие доработок седан получил фирменный дизайн фасада кузова с зауженной головной оптикой. ДХО в бампере, расположенными вертикально и громадной решеткой радиатора.
Теперь Vios GT Street от Toyota отличается модным аэродинамическим обвесом, громоздким спойлером в задней части, иной подвеской и уникальными «катками» из легких сплавов на 17 дюймов с низкопрофильными шинами.
Кузов украшают наклейки, а в кабине красуются наклейки с названием серии.
В движение спецверсия Toyota приводится 1,5-литровым стоковым «атмосферником» силой в 108 «лошадей» и крутящим моментом 140 Нм. Силовой агрегат работает в паре с вариатором CVT.
В интерьере Toyota Vios GT Street добавилась инновационная мультимедиа в 7-дюймовым сенсором, а также кнопка запуска мотора и современный БУ климат-контролем.
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