Mercedes-Benz GLE стал добычей фотошпионов

Фотография нового Mercedes-Benz GLE практически без маскировки попала в Сети благодаря усилиям пользователей из камуфляжа на кроссовере остались лишь наклейки на некоторых элементах оптики, которые мало что могут скрыть.

О том, что перед нами модификация Mercedes-Benz в версии AMG свидетельствуют черные вставки на бампере.

Теперь стало понятно, что новое поколение Mercedes-Benz GLE подверглось легкому фейслифтингу, но в нем сохранились фирменные стойки крыши и форма окон сзади.

Предполагается, что автомобиль «удлинили» на 80 мм и теперь он достигает в длину 4,93 м.

Основой для обновленного кросса Mercedes-Benz GLE стала модульная тележка MHA, которую ранее уже опробовали на легковых моделях класса Е и S.

В базовом варианте кроссовер сохранит пружинную подвеску, а в топовых версиях появятся пневмобаллоны. Также в опциональной останется пакет Off-Road, позволяющий говорить о высоких внедорожных качествах «паркетника».

Под капотом может оказаться 6-цилиндровый 3,0-литровый двигатель, работающий в паре с АКПП 9G-tronic.